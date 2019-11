In Seconda categoria sono state due le gare che sono state rinviate per il maltempo: quella tra Caterinese ed Eraclea Minoa e quella tra Vallelunga e Don Bosco Mussomeli. Per il resto, nell’anticipo di ieri vittoria 3-0 della Nuova Petiliana (nella foto) sul Marianopoli con gol di Pagnotta, Bancheri e Alaimo. Vince anche il Gela 2-3 con la Sommatinese alla quale non è bastata la doppietta di Fonti. Per i gelesi doppietta di Bessio e gol di Fiore per una vittoria importante per la classifica. Solo pari per il Riesi 0-0 fuori casa con l’Atletico Montallegro e per l’Acquaviva 2-2 in casa con l’Atletico Licata con reti di Caruso e Arnone. In classifica Eraclea Minoa ancora in testa con 15 punti ma con una gara in meno; il Gela aggancia al secondo posto Sommatinese e Don Bosco Mussomeli a 13 punti; a 12 c’è l’Alessandria della Rocca, ad 11 Atletico Montallegro e Acquaviva; a 9 la Nuova Petiliana, a 7 il Riesi, a 5 Atletico Caterinese e Vallelunga con una gara in meno, a 4 il Muxar. Chiude il Marianopoli con 1 punto.