SANTA CATERINA. L’amministrazione comunale ha deciso di potenziare l’offerta dei loculi nel cimitero comunale per venire incontro alle richieste dei cittadini di nuovi loculi in cui poter seppellire i propri cari. Sono 100 i loculi cimiteriali prefabbricati del tipo a “fornetto” che saranno realizzati nel cimitero comunale. Il vice sindaco Agatino Macaluso ha sottolineato che l’amministrazione comunale ha inteso procedere alla realizzazione di 100 nuovi loculi in quanto quelli esistenti risultano tutti assegnati e vi è una costante richiesta di nuove assegnazioni; in questo modo sarà possibile soddisfare la richiesta di nuovi loculi dotando il cimitero di nuove sepolture. La somma prevista per la realizzazione dei loculi è di 130 mila euro. L’opera è inserita nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 e nell’elenco annuale dei lavori da realizzare nel corso del 2019.