Un uomo di 37 anni, Francesco Giovanni Giudice, e’ morto nel primo pomeriggio per un arresto cardiaco al pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela. L’uomo e’ stato accompagnato in ospedale domenica sera ed i medici, dopo aver accertato una emorragia ne hanno disposto il trasferimento presso il reparto di Gastroenterologia dell’ospedale Raimondi di San Cataldo. Qui i medici hanno installato dei pic per tamponare l’emorragia. L’intervento sembrava essere riuscito. Non c’erano posti letto all’ospedale di San Cataldo cosi’ l’uomo e’ ritornato all’ospedale gelese. Anche qui nessun posto letto cosi’ e’ stato ricoverato in astanteria dove veniva monitorato dagli infermieri. Lo stato di salute di giudice e’ peggiorato ulteriormente e nel primo pomeriggio di ieri ha avuto un arresto cardiaco. I carabinieri hanno preso la cartella clinica dell’uomo che gia’ soffriva di alcune patologie. (Fonte Agi)