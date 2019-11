SAN CATALDO. In occasione dei prossimi festeggiamenti dell’Immacolata dell’8 e 15 dicembre la Polizia municipale, tramite ordinanza, ha definito quelle che dovranno essere le prescrizioni alla viabilità. In quell’occasione, infatti, nell’ambito dei tradizionali festeggiamenti dell’Immacolata Concezione con l’omaggio floreale alla statua collocata nella facciata della Chiesa Madre (nella foto) e alle processioni che avranno luogo i giorni 8 e 15 Dicembre, s’è ritenuto necessario disciplinare il traffico automobilistico nella piazza e nelle vie interessate allo svolgimento dei suddetti festeggiamenti. Nel dettaglio, per giorno 8 dicembre dalle ore 8,00 alle ore 19,00 è prevista la chiusura al traffico veicolare nonché il divieto di sosta, con rimozione, in piazza mons. Cataldo Naro (già piazza Madrice ), area antistante la Chiesa Madre e sino alla Via dell’Immacolata. Per i giorni 8 e 15 Dicembre dalle ore 15,00 alle ore 20,00 divieto di sosta, con rimozione, in Via Garibaldi (tratto da inc Corso Vitt. Emanuele a inc. Via Casale).