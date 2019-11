SAN CATALDO. Il Comune ha inteso ricordare ai cittadini che il Censimento permanente, compreso tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è inserito nel Programma statistico nazionale e che a differenza delle passate tornate censuarie, il Censimento permanente non coinvolgerà più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse. Le famiglie coinvolte nella rilevazione Areale sono state già avvisate dell’avvio della rilevazione attraverso la locandina affissa su androni, cortili dei palazzi, abitazioni e hanno già ricevuto nella cassetta della posta una busta contenente una lettera ufficiale firmata dal Presidente dell’Istat unitamente ad un pieghevole informativo. I rilevatori incaricati dal Comune, oltre alla consegna del pieghevole e della locandina, hanno provveduto a lasciare il proprio recapito per essere contattati dalle famiglie che rientrano nel campione in modo da concordare l’orario dell’intervista per la compilazione del questionario. Si rammenta che l’obbligo di risposta è sancito dall’art.7 del decreto legislativo n. 322/1989 e dal dpr 31 gennaio 2018. La violazione di tale obbligo sarà sanzionata ai sensi degli art. 7 e 11 del decreto legislativo n. 322/1989 e del medesimo dpr 31 gennaio 2018. Per maggiori informazioni contattare i seguenti numeri di telefono: 0934/511222 o contattare il sito: https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti