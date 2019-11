SAN CATALDO. Il Comune ha reso noto alla cittadinanza che presso l’ufficio Elettorale comunale si possono ritirare le tessere elettorali dei nuovi residenti iscritti nelle liste del Comune e dei diciottenni a partire dai nati nel primo semestre del 2002. In questo modo, sarà possibile, per i nuovi residenti e per i diciottenni, disporre della tessera elettorale utile per esercitare il diritto di voto in occasione di tornate elettorali.