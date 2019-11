SAN CATALDO. Il dono del libro “San Cataldo. La Città della Scinnenza e dei Sanpaoloni” di Claudio Arcarese che Vincenzo Siracusa, nella sua qualità di Responsabile del cerimoniale dell’Assemblea Regionale delle Consulte Giovanili Siciliane, ha fatto a La Valletta al Presidente della Repubblica di Malta, S.E. George Vella è stato accolto con legittima soddisfazione dall’associazione culturale Giuseppe Amico Medico che da sempre si batte per la promozione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni. “Per l’occasione – ha spiegato in una nota l’associazione – a sua eccellenza il Presidente, è stato donato, a nome dell’Associazione Culturale Giuseppe Amico Medico Onlus, il libro sulla Settimana Santa sancataldese “San Cataldo. La Città della Scinnenza e dei Sanpaoloni” di Claudio Arcarese. Un dono e un gemellaggio non casuale, visto che a Malta la devozione per questa commemorazione annuale è molto forte, e di ciò ne sono testimonianza le numerose mostre, eventi e processioni che si svolgono in diverse città e villaggi”. Nella nota è stato poi evidenziato: “Come a San Cataldo, anche a Malta la tradizione è rappresentata dalle processioni del Venerdì Santo, durante le quali sfilano statue e gruppi che rappresentano i vari momenti della Passione che risalgono, con gli Spagnoli, alla fine del XVIII secolo, durante il periodo in cui governava l’Ordine dei Cavalieri di San Giovanni (l’Ordine di Malta). I gruppi statuari che rappresentano i vari episodi della Passione, sono chiamati anche qui “Misteri” e sono: l’Orazione nell’Orto (L-Ort), la Flagellazione (Il-Marbut), l’Ecce Homo, la Caduta di Gesù sotto la croce (Ir-Redentur), la Veronica, la Crocifissione (Il-Vara l-Kbira), la Sepoltura (Il-Monument), Nostra Signora dei Dolori (Id-Duluri). In alcune processioni sono inclusi altri Misteri: l’Ultima Cena, il Tradimento di Giuda, Cristo davanti a Pilato, Cristo incontra sua Madre, Cristo aiutato dal Cireneo, Cristo spogliato dalle vesti, la Deposizione e il trasporto al Sepolcro”. Dunque, un momento di scambio culturale assolutamente rilevante in termini di tradizioni tra quelle maltesi e quelle sancataldesi.