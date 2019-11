SAN CATALDO. A conclusione e a suggello dello speciale anniversario del 280° di Dedicazione della Chiesa Madre di San Cataldo inaugurato l’8 dicembre 2018, grazie al nihil obstat del Vescovo, Sua Eccellenza Mons. Mario Russotto, il Venerabile Capitolo Lateranense, presieduto da Sua Eminenza il Cardinale Angelo De Donatis, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma, Arciprete dell’Arcibasilica di San Giovanni in Laterano e Gran Cancelliere della Pontificia Università Lateranense, in data 27 settembre 2019 ha approvato e firmato l’Atto di Affiliazione con vincolo particolare della Chiesa Madre alla papale Arcibasilica del Santissimo Salvatore e dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista in Laterano, Cattedrale del Sommo Pontefice Francesco. Tale dono rafforza i legami di comunione con la Cattedra di Pietro che presiede nella carità tutte le chiese e procura benefici spirituali a tutti i fedeli, concessi con l’emissione del Decreto della Penitenzieria Apostolica, dello scorso 10 ottobre, a firma del Penitenziere Maggiore, Sua Eminenza il Cardinale Mauro Piacenza, che a nome del Santo Padre Francesco, concede in perpetuo alla Chiesa Madre l’Indulgenza Plenaria elargita in occasione di alcuni momenti durante l’anno liturgico. Domenica 8 dicembre 2019, solennità dell’Immacolata Concezione, Patrona e Titolare della Chiesa Madre, a conclusione di questo speciale anno, il Delegato del Cardinale Vicario di Sua Santità per Roma e del Capitolo Lateranense, Mons. Enzo Pacelli, Protonotario Apostolico Soprannumerario,alle ore 11.00 presiederà la solenne Concelebrazione Eucaristica e consegnerà alla comunità ecclesiale tutta l’Atto di Affiliazione e il Decreto della Penitenzieria Apostolica. Seguirà come di consueto la venerazione della Città all’Immacolata, la cui statua è collocata sulla facciata restaurata della Chiesa Madre.