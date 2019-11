SAN CATALDO. La casa di cura Regina Pacis di San Cataldo è alla ricerca di 2 Specialisti interessati ad intraprendere un percorso retribuito nel servizio di Radiodiagnostica. La collaborazione è di tipo libero professionista. Il candidato selezionato, con la supervisione del Responsabile del Servizio, collabora con le altre figure professionali del reparto nello svolgimento delle seguenti attività: radiodiagnostica, attività ambulatoriale. I requisiti da possedere sono il Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia o titolo equipollente di Università estera (riconosciuto in Italia), il Diploma di specializzazione (riconosciuto in Italia) in Radiognostica. Le selezioni si svolgeranno nel corso dei prossimi 15 giorni. La sede di lavoro è San Cataldo. L’azienda si riserva ogni più ampia valutazione in merito alla idoneità delle candidature alla posizione lavorativa di cui al presente avviso in selezione. I candidati interessati, ambosessi possono inviare la propria disponibilità ed il Curriculum vitae on line all’indirizzo urp@casadicurareginapacis.com, con autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003). Le candidature relative alla figura sopra indicata devono pervenire alla sede della Casa di Cura entro e non oltre il prossimo 30 Novembre.