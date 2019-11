SAN CATALDO. A conclusione del 280° anniversario della Dedicazione della Chiesa Madre di San Cataldo, il prossimo 8 dicembre 2019, a suggello di questo speciale anniversario, il Santo Padre Francesco ha unito con un vincolo particolare la Chiesa Madre della Città di San Cataldo alla sacrosancta papale Arcibasilica del Santissimo Salvatore e dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista in Laterano, sua Cattedrale in Roma, “madre e capo di tutte le chiese di Roma e del mondo”, segno dell’amore e dell’unità con il Romano Pontefice.

Per l’occasione, l’8 dicembre alle ore 11, un Delegato della Santa Sede, Monsignor Enzo Pacelli, presiederà in Chiesa Madre una solenne Concelebrazione Eucaristica e consegnerà l’Atto di Affiliazione e il Decreto della Penitenzieria Apostolica con il quale si concedono le Indulgenze per questo speciale dono di grazia.

Seguirà come di consueto l’Atto di venerazione all’Immacolata, la cui statua è collocata sulla facciata restaurata della Chiesa Madre con l’ausilio dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta.