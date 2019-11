SAN CATALDO. Sabato 30 novembre alle ore 18 sarà presentato alla Società “Cesare Battisti” l’ultimo libro di poesie di Salvatore Carletta. Salvatore Carletta, artista dalle molteplici sensibilità, (cantante, conosciuto come “Totò Adamo”, musicista, attore e poeta), parlando di sé dice che quando gli arriva l’ispirazione, qualunque altra cosa stia facendo si ferma e trasforma i suoi ricordi in poesia. Invita a leggere i suoi versi non in modo asettico, ma con il cuore, interiorizzandoli, farli propri. Scrive poesie da qualche anno, ma le tiene dentro fin da quando era bambino. “Lu timpu ca passa si disìa” è il titolo della raccolta ma che è anche un desiderio di rivivere quei momenti andati. Previsti gli interventi, oltre che dell’autore, anche di Luigi Nocera, Assunta Mastrosimone, Francesco Bellanca, Attilio Ferrara, Carmelina Calì, Aida La Placa, Marilena Loritto.