SAN CATALDO – Giuseppe Torregrossa, coordinatore cittadino Lega San Cataldo, attacca il M5s: “Troviamo ridicolo che dopo aver sentito i problemi dei residenti diretti interessati, dopo aver consegnato il book “ricostruì-AMO San Cataldo” ai commissari prefettizi il 24 Ottobre e dopo aver richiesto in prima persona l’intervento del Vice Capogruppo alla Camera per la Lega onorevole Alessandro Pagano per la complessità del problema permute territoriali, il Movimento 5 Stelle sancantaldese, domenica 3 Novembre, come per magia (facendo finta di essere caduto dalla luna), spunta sui locali giornali con idee non proprie e scopiazzando delle problematiche di interesse della locale sezione della Lega. Non vi toglieremo mai la leadership su matite gommine e merendine. Noi preferiamo come da linea guida nazionale, occuparci dei problemi più rilevanti, ci fa tanto piacere che cerchiate di imitarci ma a ognuno il suo ruolo. Tra qualche giorno vi spiegheremo cosa stiamo facendo per San Cataldo, perché sono cose che neanche vi immaginate e che vi sarà difficile scopiazzare”.