SAN CATALDO. La Polizia municipale ha emanato l’ordinanza con la quale ha disposto il Divieto di Transito Veicolare in via Fogazzaro. Tale provvedimento è stato assunto al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino intonaci di un edificio sito in Via Fogazzaro. Da qui la decisione di disporre, sino all’ultimazione dei lavori, il divieto di transito veicolare in via Fogazzaro (tratto compreso dall’incrocio di via Pirandello all’incrocio con via Meli).