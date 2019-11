SAN CATALDO. Un uomo di ventisette anni, pregiudicato, è stato tratto in arresto a San Cataldo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato ed è stato effettuato venerdì scorso dai carabinieri della Tenenza di San Cataldo. Gli uomini dell’Arma sono intervenuti a seguito di una telefonata con la quale è stata segnalata una violenta lite all’interno di un’abitazione. I carabinieri si sono subito attivati e, giunti nel luogo segnalato, la donna gli ha dichiarato di essere stata aggredita fisicamente dal ventisettenne, suo convivente. A quanto pare, non sarebbe la prima volta che ciò accade, anche se, in precedenza, la donna non aveva ritenuto di dover denunciare tali comportamenti ai carabinieri. Stavolta, tuttavia, ha deciso di denunciare il suo convivente che è stato arrestato dai carabinieri. Dopo la convalida dell’arresto, l’uomo è stato tradotto nel carcere Malaspina di Caltanissetta.