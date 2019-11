In Prima categoria vincono le tre nissene. La capolista Atletico Gorgonia ha rifilato 4 gol alla Branciforti di Leonforte, mentre il Città di Caltanissetta (nella foto) ne ha rifilati altrettanti al Gemini secondo in classifica. Vittoria esterna importante, infine, sempre nel girone G, per la MasterPro San Cataldo 1-2 con il Nicosia. A Delia è stato ancora Rosario Genova a fare la differenza prima sbloccando il match con la Branciforti e poi segnando il gol del raddoppio. A completare l’opera, sempre nel primo tempo, sono stati i gol di Sanè e Michele Graci su rigore. La capolista, allenata da Lillo Bonfatto, considerata la sconfitta del Favara, ha allungato portandosi a + 5 dagli agrigentini e dai cugini del Città di Caltanissetta. I nisseni di Alessio Sferrazza hanno imposto la loro legge al Gemini. Dopo il gol di Sammartino nel primo tempo, è arrivato il pari agrigentino nella ripresa prima che Russo due volte e Giulio Falzone non chiudessero la contesa. I nisseni sono ora secondi a quota 19 in classifica con Gemini e Atletico Favara. Vittoria esterna anche per la MasterPro che è passata a Nicosia con i gol di Failla e Facciponte. Una vittoria che permette alla squadra di Rosario Marcenò di portarsi a quota 16 in classifica. Infine, nel girone B niente da fare per il Real Suttano che ha perso 5-0 sul campo della capolista Resuttana. I resuttanesi di Alessandro Valenza sono fermi a quota 6 in classifica.