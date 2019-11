Per la prima volta in Italia una neonata avrà i cognomi delle due madri apposti accanto al suo nome. A stabilirlo è stato il Tribunale di Milano che ne ha accolto la richiesta. La bambina è stata partorita da una delle due donne lo scorso mese di luglio in un ospedale milanese. La bimba, pertanto, non solo avrà i nomi e cognomi dei due genitori dello stesso sesso trascritti nel Comune di Milano, come per altro accade ormai da tempo, ma anche il doppio cognome a fianco del suo nome. La coppia omosessuale, unita civilmente, aveva deciso di partorire a Milano per consentire il riconoscimento di tutti i diritti ritenuti fondamentali per il futuro della bambina. Per ottenere il doppio cognome per la bambina, si sono rivolte al Tribunale di Milano che ha accolto la loro richiesta. Ora il Comune della stessa città provvederà alla trascrizione del nome e del doppio cognome della bimba.