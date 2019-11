Nel cassetto del Papa “sta maturando” un’enciclica sulla pace, lo ha confidato sul volo Tokyo-Roma proprio Bergoglio, che invece rimanda quella sulla non violenza al suo successore. È ancora in progetto un’enciclica sulla non violenza? Ha chiesto – come riporta Vatican News – un giornalista e il Papa ha risposto: “Un progetto, la farà il prossimo Papa… Ci sono progetti che sono nel cassetto. Uno sulla pace è lì, sta maturando. Io sento che quando è il momento lo farò. Per esempio il problema del bullismo è un problema di violenza, ne ho parlato proprio ai giovani giapponesi. È un problema che stiamo cercando di risolvere con tanti programmi educativi. È un problema di violenza. Un’enciclica sulla non violenza ancora non me la sento matura, devo pregare tanto e devo cercare la via”.