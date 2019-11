Rapinarono e malmenarono un minorenne per strappargli una catenina d’oro. Con queste accuse i Carabinieri del reparto territoriale di Gela hanno arrestato due persone, ritenute responsabili, in concorso, di rapina e lesioni personali aggravate ai danni di un minore. Il provvedimento restrittivo e’ frutto delle indagini avviate nel settembre scorso dalla sezione operativa del reparto territoriale Carabinieri e coordinata dalla Procura della Repubblica di Gela, su una rapina commessa a Mazzarino (CL), ai danni di un minorenne, durante i festeggiamenti in onore della “Madonna del Mazzaro”.

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela, stamane hanno, notificato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere a GIORLANDO Carmen Manuel, gelese 26enne, INGEGNOSO Vincenzo, gelese di 23 anni, entrambi già noti alle cronache giudiziarie. Una ragazza gelese incensurata che era rimasta in macchina mentre la rapina veniva messa a segno, è stata invece sottoposta all’obbligo di dimora nel comune di Gela ed all’obbligo di presentazione quotidiana ai Carabinieri.

Intorno alle ore 23.00 del 14 settembre 2019, a Mazzarino, durante i festeggiamenti della Patrona della cittadina, un giovane – in compagnia di un coetaneo – stava tornando a casa a piedi. Percorrendo una via secondaria, a quell’ora buia e poco frequentata, è stato affrontato da due malviventi che lo hanno aggredito, malmenato e rapinato della collanina in oro che portava al collo. La vittima, riavutasi dall’iniziale shock, ha provato a inseguire i due rapinatori i quali, una volta raggiunti, hanno ancora percosso il ragazzo e sono poi fuggiti a bordo di una Fiat 500, guidata da un terzo complice che li attendeva. La violenta aggressione ha causato al giovane una frattura ossea al braccio destro, nonché varie contusioni al volto ed escoriazioni in altre parti del corpo.