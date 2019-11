CALTANISSETTA – Nel corso della nottata di sabato, i Carabinieri del Comando Compagnia di Caltanissetta, con la collaborazione di personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro, sono stati impegnati alla verifica della corretta applicazione, da parte di alcuni pubblici esercizi, della normativa in materia di lavoro.

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri, invece, ha proceduto al controllo di due esercizi commerciali. In entrambi i casi sono state riscontrate irregolarità nell’assunzione di alcuni dipendenti, portando alla luce la presenza di un lavoratore non regolarizzato nel primo locale e di altri tre dipendenti non in regola nel secondo. Oltre all’immediata chiusura degli stessi esercizi, i militari hanno proceduto ad elevare sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro.