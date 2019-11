LICATA – “Le sardine sono un movimento popolare di opinione, almeno in questo momento, poi se diventerà un movimento elettorale non saprei. Anche io mi potrei trovare tra loro… In questo momento è un fenomeno”. Lo ha detto il viceministro alle Infrastrutture Giancarlo CANCELLERI, parlando a Licata (Agrigento) del fenomeno delle sardine. “C’è un malcontento nel paese verso qualcuno ma occhio a rivolgere l’attenzione verso qualcuno, perché l’ultima vota che il paese lo ha fatto lo ha tenuto al governo per 20 anni. E parlo di Berlusconi”, ha aggiunto.