ENNA – Il Prefetto di Enna, Giusi Scaduto, nella mattinata di lunedì 25 novembre, si è recata in visita di commiato presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, accolta dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza – Col. t. ISSMI Giuseppe Licari – e dagli Ufficiali dipendenti. L’alta Autorità di Governo, prima di lasciare la città, per ricoprire un nuovo e prestigioso incarico presso la Prefettura di Siracusa, ha voluto salutare personalmente le “fiamme gialle” ennesi, esprimendo sentito apprezzamento per la qualificata e riconosciuta opera svolta a presidio delle Istituzioni Democratiche e per la fattiva e costante collaborazione fornita con elevata professionalità, che ha consentito il raggiungimento di importanti risultati – in campo economicofinanziario – a beneficio della collettività ennese. Nel corso dell’incontro, alla presenza di tutto il personale, il Comandante Provinciale ha consegnato alla dr.ssa Scaduto una targa ricordo a testimonianza del generoso ed incondizionato esempio versato nella quotidiana azione a tutela della legalità, con l’Augurio di ogni desiderato successo nella nuova, importante sede di servizio.