In Eccellenza l’impresa la centra la Sancataldese di Seby Catania (nella foto assieme al ds Cataldo Galletti – foto da Sancataldese calcio official) che riuscendo ad imporre il pari 0-0 alla capolista Dattilo, ne ha interrotto la serie di 10 vittorie di fila che i trapanesi avevano fin qui ottenuto in campionato. Lo ha fatto con una gara maschia e generosa, pressando molto la capolista e imponendo un ritmo che gli ha permesso di bagnare le polveri da sparo degli avanti avversari. Alla fine, una Sancataldese garibaldina e mai doma è riuscita ad imporre il pari ad un avversario che finora in campionato aveva sempre vinto. Un punto, si, ma pesante e prezioso, quello ottenuto oggi. Pesante perchè tutti avevano perso finora con la capolista. Prezioso in termini di morale e presa di coscienza del valore di un gruppo che può e deve fare di più proprio perchè ne ha la forza e le potenzialità come dimostrato oggi contro una signora squadra come il Dattilo. Ha invece perso 6-3 fuori casa lo Sporting Vallone contro il San Carlo Misilmeri. Per la squadra nissena, dopo un’autorete dei padroni di casa, sono andati a segno Pellisson e Polito. In classifica la Sancataldese sale a quota 13 in classifica mentre lo Sporting Vallone resta fermo a quota 16.