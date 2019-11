Maltrattamenti in famiglia. E’ l’ipotesi di reato contestata a due sacerdoti, vice parroco e padre superiore, appartenenti alla stessa congregazione, che avrebbero vessato un giovane sacerdote facendolo bersaglio di frasi offensive. I due sacerdoti, Giuseppe Schiera e Adriano Castagna, appartenenti alla congregazione San Filippo Neri di Palermo, sono stati rinviati a giudizio. E’ stato il giudice per l’udienza preliminare Michele Guarnotta a stabilirlo, ed il processo prenderà il via il prossimo 6 maggio. Secondo l’accusa, il giovane prete avrebbe ricevuto continue frasi offensive dai due sacerdoti che, tra le altre cose contestate, avrebbero anche espresso il loro diniego affinchè partecipasse alla veglia funebre della nonna. Il giovane sacerdote, nel denunciare i due sacerdoti, s’è costituito parte civile. I due imputati, comunque, si sono detti certi di poter dimostrare la loro estraneità in sede processuale rispetto ai reati contestatigli facendo rilevare, tra le altre cose che, in realtà, il giovane sacerdote non avrebbe condiviso le rigide regole che stanno alla base della congregazione. La parola ora passa al Tribunale che dovrà stabilire se sia legittima la posizione del giovane sacerdote oppure quella dei due sacerdoti.