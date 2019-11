GELA – Invasione di carrozzine e soggetti con disabilita’ al Comune di Gela per chiedere maggiore attenzione nei confronti di chi vive nelle difficolta’. A organizzare la manifestazione e’ stata la Consulta cittadina per la disabilita’, presieduta da Livio Aliotta, che chiede il trasporto per i soggetti con disabilita’ e la realizzazione dei piani di assistenza individuali. Sono state circa cento le persone che si sono date appuntamento in piazza San Francesco e poi hanno avuto libero accesso al Municipio. Il presidente Aliotta ha chiesto all’amministrazione, rappresentata da Nadia Gnoffo in qualita’ di assessore alle Politiche sociali, l’abbattimento delle barriere architettoniche negli uffici comunali. Questione a parte i piani di assistenza individualizzati “senza i quali – ha detto Aliotta – abbiamo perso in passato diversi finanziamenti. Il Comune di Gela non puo’ permettersi ancora di perdere occasioni simili. L’amministrazione deve dare tempi certi per garantire maggiore assistenza ai soggetti svantaggiati”. La protesta delle carrozzine proseguira’ nelle prossime settimane se l’amministrazione non dovesse dare tempi certi sulle rivendicazioni avanzate dalle associazioni disabili