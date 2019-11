Esplode un grosso pneumatico mentre lo sta smontando e muore. Questa la tragica fine di un diciottenne di origine senegalese deceduto stamani mentre era intento a smontarlo in un’autofficina a Palermo in via Ugo La Malfa. Dalle prime indagini che stanno conducendo i carabinieri della compagnia di San Lorenzo sarebbe emerso che il diciottenne sarebbe morto mentre stava smontando la ruota di un grosso mezzo agricolo. Lo pneumatico sarebbe improvvisamente esploso investendolo in pieno e provocandone il decesso.