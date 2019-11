SAN CATALDO – Giorno 23 Novembre, in occasione del mese contro la violenza sulle donne, si terrà, presso la Casa dei Fanciulli “Cammarata” di San Cataldo alle ore 18.30, un convegno dal titolo “Diamo uno schiaffo alla violenza”. Il convegno, organizzato dal Rotaract Club di Caltanissetta, in collaborazione con il Rotary di Caltanissetta e San Cataldo, l’Innerwheel e la F.I.D.A.P.A. di Caltanissetta, avrà come obiettivo quello di evidenziare come le donne, libere da ogni violenza di sorta, sia essa fisica o psicologica, siano in grado di portare un grande contributo alla società.

Modererà l’incontro Deborah Gervasi, prefetto Rotaract Club Caltanissetta, ed interverranno: Angela Amico, direttore IterEgo; Sonia Romano, direttore di banca; Livia Falzone, presidente Fidapa BWP Italy Caltanissetta; Claudia Alletto, prefetto Rotary Caltanissetta; Anna Giannone, responsabile centro antiviolenza; Pina Adamo, addetto stampa Innerwheel Caltanissetta; Anna Rita Donisi, advocacy attivista diritti umani.

Il convegno si inserisce come uno dei tre appuntamenti dell’evento “Diamo uno schiaffo alla violenza” organizzato dal Rotaract Club di Caltanissetta. Seguirà, infatti, l’inaugurazione di una panchina rossa, come simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, giorno 29 Novembre alle ore 19.00 presso il parco della legalità del quartiere San Luca. Infine, verrà tenuto, a cura del sensei Alfonso Torregrossa, un corso gratuito di autodifesa per donne che si terrà domenica 1° dicembre dalle ore 9.30 alle ore 11.30 presso l’Istituto “Oasi Cristo Re”. L’ingresso agli eventi è libero e gratuito.