Per il Black Friday 2019 del prossimo 29 novembre, il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) ha pubblicato un vademecum con dieci norme da rispettare quando si fanno acquisti online. Il Codacons in particolare, avverte che per evitare brutte sorprese, bisogna “acquistare solo da siti internet sicuri, protetti da sistemi di sicurezza internazionali, riconoscibile dalla presenza del lucchetto nella barra di indirizzo”; “acquistare da venditori sicuri: assicurarsi del feedback dello stesso e che siano correttamente riportati i dati della società titolare dell’attività commerciale”. E’ anche necessario fare “attenzione alle offerte dei negozi fisici e virtuali che sembrano esageratamente vantaggiose e agli sconti troppo elevati, potrebbero nascondere una fregatura”; controllare “il prezzo finale del prodotto e se è comprensivo di spese di spedizione o tasse”, oltre che “la data di spedizione” e verificare “sempre da dove viene spedito il prodotto”. “Conservare una copia dell’ordine effettuato, e verificare che esista la possibilità di disdirlo senza pagamento di penali”. “Sul web pagare o tramite paypal o carte prepagate (meglio evitare bonifici o carte di credito), e non comunicare mai i vostri dati personali, sia via telefono, sia via mail. Non inserire mai dati privati online”. “Verificare le condizioni di recesso applicate dal venditore online e ricordate che la garanzia vale anche per i prodotti acquistati online”. Per il Black Friday 2019 che scatterà ufficialmente il prossimo 29 novembre si prevede un giro di affari miliardario con una spesa prevista di circa due miliardi di euro.