La Sancataldese di Seby Catania ha battuto 1-0 il Castellammare Calcio ’94 approdando così alla semifinale della Coppa Italia di Eccellenza. Un risultato importante per la società verdemaranto e reso possibile grazie ad una super prestazione della squadra che ha giocato una gara maiuscola al cospetto di un avversario ostico e molto ben organizzato. A decidere la sfida del “Valentino Mazzola” è stato Silvano. L’attaccante verdeamaranto ha messo a segno un gol davvero stupendo che ha mandato in estasi al 35′ i tifosi della Sancataldese. Lo stesso Silvano ha sfiorato un paio di volte il raddoppio in una gara nella quale anche Montalbano si è messo in bella evidenza. Alla fine, gran gioia per la conquista della semifinale di Coppa Italia, ma anche la consapevolezza nell’ambiente verdemaranto che la squadra sta crescendo e che, anche domenica prossima, nella supersfida alla capolista Dattilo, la Sancataldese darà il massimo per cercare di conquistare la vittoria.