CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Abbiamo più volte detto che l’argomento gettone di presenza non ci appassiona, specialmente perché lo reputiamo un non problema visto l’impegno che i sottoscrittori di questo comunicato mettono ogni giorno per la città e per il bene dei cittadini nisseni.

Però venir a conoscenza oggi, 15 Novembre che la sbandierata “RINUNCIA” al gettone del Consiglio Comunale straordinario di Lunedì 11 Novembre, arriva al protocollo della Presidenza solo il 14, dopo tre giorni e soprattutto dopo un accesso agli atti che è stato protocollato il 12 Novembre, (per gli amanti delle statistiche solo 6 consiglieri su 13 presenti hanno “rinunciato”) ci fa ancora riflettere e pensare che davvero nelle stanze della Presidenza ci sia una gola profonda, o peggio un militante travestito da Presidente del Consiglio che è tutt’altro che “super partes”, ed è evidente anche in queste azioni di piccolo cabotaggio.

Volendo chiudere definitivamente questa telenovelas a 5 stelle, degna di un oscar alla menzogna, invitiamo i Consiglieri di Maggioranza ad essere più seri e a raccontare le loro gesta solo dopo averle davvero compiute e magari calarsi di più nel ruolo di un Consigliere Comunale, che non è solo uno Yes Man , ma dovrebbe essere persona dotata di cervello, pensiero e soprattutto di idee per la città; ad oggi, trascorsi sei mesi dall’inizio della legislatura, nessuna proposta è giunta dagli scranni della maggioranza, l’aspettiamo sempre con ansia.

I Consiglieri di Opposizione: Adornetto, Aiello, Bruzzaniti, Falcone, Giarratana, Mannella, Mazza, Mule’ e Petrantoni