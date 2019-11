CALTANISSETTA – I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Caltanissetta un trentatreenne nisseno per porto di armi o oggetti atti a offendere. Nella tarda serata di sabato, presso la sala operativa della Questura, sono pervenute diverse chiamate da parte di residenti che segnalavano la presenza in piazza Mercato Grazia di una persona armata con una spranga di ferro in mano. L’equipaggio di una volante ha intercettato l’uomo che occultava qualcosa dietro la schiena. Dopo un primo tentativo di resistenza da parte del trentatreenne, lo stesso è stato bloccato e identificato dagli agenti. All’uomo sono stati sequestrati due bastoni di legno, di cui uno con due chiodi conficcati in un lato e sporgenti nell’altro, ad alto potenziale offensivo, ove indirizzato contro una persona.