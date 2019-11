Dusty supporterà la straordinaria raccolta differenziata, fornendo guanti e sacchi agli alunni coinvolti

CALTANISSETTA – In occasione dell’11° edizione della SERR (Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti), che avrà come tema centrale “Educare alla riduzione dei rifiuti”, Dusty supporterà l’IPSIA Galileo Galilei di Caltanissetta che aderisce alla settimana ambientale con l’azione “Passeggiata Eco verdi della città di Caltanissetta”.

Venerdì 22 novembre gli studenti si trasformeranno in “sentinelle del territorio” avviando un percorso che partendo dalle due sedi dell’Istituto (via Fra’ Giarratana n. 1, e via Cairoli n. 1) giungerà fino alla Villa Cordova.

Lungo il tratto di strada che unisce i due plessi scolastici con la Villa, gli studenti effettueranno la straordinaria la raccolta differenziata dei rifiuti che saranno trovati, per l’incuria di cittadini poco virtuosi.

Per l’altissima valenza di natura sociale e ambientale, e vista la mission di Dusty di avviare nelle scuole le lezioni di educazione ambientale, la società che si occupa dell’igiene ambientale in città, si è resa subito disponibile fornendo agli studenti coinvolti, i sacchi e i guanti per la raccolta.

PRESENZA DUSTY ALLA SERR 2019 & IL PROGETTO “GREEN LIFESTYLES”

Dusty di concerto con Legambiente e la Comieco, ha supportato il progetto “Green lifestyles”, inserito nelle iniziative legate alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, che ha visto la prima di una serie di giornate di sensibilizzazione all’I.I.S.S. “S. Mottura” con la pulizia straordinaria degli spazi della scuola.

Le prossime giornate si svilupperanno nel corso dell’anno accademico. Il progetto si concluderà a maggio 2020 con la premiazione delle “Classi Riciclone”.