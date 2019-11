CALTANISSETTA – Sono in corso di accertamento le cause che hanno determinato il ribaltamento di un veicolo guidato da una 18enne questa notte in via Due Fontane. La giovanem al volante di una Lancia Y è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno anche avvisato le forze dell’ordine. Fortunatamente per la ragazza soltanto ferite lievi.