CALTANISSETTA – Sono trentasette i nuovi volontari della Croce Rossa Italiana che domenica 24 Novembre hanno brillantemente superato l’esame finale strutturato in una prova scritta con 40 domande a risposta multipla sul primo soccorso, una prova orale sul diritto internazionale umanitario, principi e storia di Croce Rossa, e una prova pratica sulle manovre salvavita per il supporto alle funzioni vitali di base dell’infortunato.

Molto compiaciuto il Presidente del Comitato di Caltanissetta della Croce Rossa, Nicolò Piave, che ha dichiarato quanto utile sia il ruolo del volontario di Croce Rossa che, grazie alla sua formazione, alla sua opera di volontario disinteressato, alle energie e al tempo speso si batte per il miglioramento delle condizioni di vita dei più deboli. Il Presidente, ha ringraziato in primis il direttore del corso S.lla Santina Sonia Bognanni ed i docenti che hanno preso parte al corso ed ha augurato a tutti i neo – volontari un sereno e proficuo lavoro anche in vista dei prossimi impegni e dei prossimi corsi di formazione che vedranno i volontari specializzarsi nelle aree di loro maggiore interesse.

Grande è stata la soddisfazione dei docenti che hanno visto nei corsisti costanza, determinazione, tenacia, entusiasmo nello svolgimento del corso ma soprattutto tantissima voglia di fare. I neo volontari sono stati, sin dall’inizio del corso, informati su tutte le attività svolte dalla Croce Rossa tramite coinvolgenti lezioni interattive e hanno mostrato sin da subito l’interesse nel volontariato, nel mettere a disposizione il loro tempo al servizio del prossimo.

Le lezioni sono state svolte dall’Istruttore di Diritto Internazionale Umanitario Infermiera Volontaria Santina Sonia Bognanni, dagli istruttori Nicolò Piave, Claudia Maria Sollami, Spagnolo Chiara Federica, Noemi Mantione, Marco Lacagnina, Christian Fenu, Antonino Ariosto, Walter Savarino, Antonino Miraglia, Danilo Cosentino e dall’Istruttrice di Giovani Leader e monitore CRI Alessandra Bellavia, già referente dei giovani di Croce Rossa; La segreteria è stata curata dalle volontarie Fasciana Maria Grazia, Scarantino Silvia e Giada Dell’aiera;

L’esame teorico-pratico volto ad accertare l’acquisizione di conoscenze in materia di diritto internazionale umanitario, protezione civile, codice etico, storia e organizzazione della Croce Rossa, pianificazione e “strategia 2030”, servizi di protezione sociale, cooperazione internazionale, campagne per i giovani, promozione e sviluppo dell’Associazione, e, naturalmente, dei principali elementi cognitivi legati ai servizi sanitari. Per l’ennesima volta la formazione abilitante, caratteristica del volontario di Croce Rossa, è stata preceduta da un colloquio per una valutazione delle motivazioni che hanno spinto gli aspiranti volontari a scegliere Croce Rossa. Il Presidente Nicolò Piave, nel corso della giornata, ha ringraziato tutti gli istruttori e gli organizzatori del corso e ha rivolto parole di benvenuto ai nuovi volontari, ricordando loro che “la grande famiglia della Croce Rossa Italiana, offre ampie opportunità di crescere sia in formazione, attraverso specifici corsi specialistici, che in attività, mediante un progressivo inserimento nelle sei aree tematiche in cui è articolata l’organizzazione locale e nazionale”.

Nei prossimi giorni i volontari saranno impegnati in ulteriori di corsi di formazione per migliorare le conoscenze ed ampliare la rosa dei servizi che possono essere offerti alla cittadinanza, nonché nei servizi sociali e di foudraising del periodo natalizio.

La commissione esaminatrice è stata composta da: Nicolò Piave presidente, S.lla Sonia Bognanni infermiera volontaria Direttore del Corso, docenti: Chiara Federica Spagnolo, Noemi Mantione, Laura Russo, Teresa Maria Grazia Fasciana;

I neo volontari, nella foto, che hanno superato l’esame sono: Amico Chiara, Arnone Giuseppe Salvatore, Baldi Michele, Ballaera Arcangela, Bonaffini Giuseppe, Bruno Michele Mattia, Cammarata Jessica, Caroleo Noemi, Cartera Siria, Celeste Iris Maria, Costa Riccardo, Di Majo Giuseppina Maria Grazia, Dinolfo Emanuela Pia, Falci Andrea, Faletra Clara Maria, Flores Francesca Maria Rita, Gallea Marika, Gangi Federico, Giamporcaro Piera, Iacona Giada Maria, Iacona Matteo, Infurna Vincenza Aurora, Lentini Francesca, Lalomia Martina, La Magna Federica, La Magna Martina, Lombardo Andrea, Lombardo Martina Maria, Manganaro Marco, Meli Michela Maria Pia, Schembri Alex Maria, Senatore Simone, Soncini Antonietta Asia, Termini Flavio, Vaccaro Elisa Sidney, Valenza Alice, Vilardo Rosalia.