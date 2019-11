CALTANISSETTA. E’ stato attivato presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Sen. Angelo Di Rocco” uno Sportello di Ascolto Psicologico denominato “Ti ascolto”. Si tratta di un servizio gratuito di ascolto e consulenza psicologica. Il servizio sarà realizzato all’interno dell’Istituto, in uno spazio protetto nel quale gli alunni potranno sentirsi accolti e ascoltati dalla psicologa dott.ssa Letizia Vinci, che opera come docente nella stessa scuola e si occupa di promuovere il benessere e la salute delle persone in tutte le fasi del loro ciclo di vita. La psicologa potrà essere contattata da chiunque ne abbia bisogno al numero telefonico 380 4666220, o tramite mail (letiziavinci@outlook.com), o prenotandosi inserendo il modulo compilato con nome, cognome e classe nella cassetta apposita che si trova al primo piano della sede centrale. Come ha spiegato la dirigente scolastica, prof. Giuseppina Terranova, l’iniziativa nasce con lo scopo di valorizzare la persona nella sua interezza e accompagnarla nel proprio percorso di crescita cognitiva, emotiva e relazionale tramite una qualificata relazione d’aiuto. La scuola rappresenta sicuramente l’ambito privilegiato di un intervento psicologico che possa contribuire ad affrontare le problematiche sempre presenti in tutte le fasi della crescita individuale e a prevenire il disagio giovanile. Lo sportello, pertanto, sarà un’opportunità per favorire riflessioni, costituendo nel contempo un momento qualificante di ascolto per il benessere psicofisico degli studenti, promuovere la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi, prevenire e o contrastare il disagio giovanile. Si potrà accedere allo Sportello di ascolto psicologico nei giorni di martedì (dalle 8,15 alle 9,05) e il giovedì (dalle 9,05 alle 10,05) e si rivolgerà non solo agli studenti ma anche alle stesse famiglie degli alunni, ai docenti e a tutto il personale dell’Istituto che potrà, se lo vorrà, trovare ascolto e supporto.