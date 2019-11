CALTANISSETTA – Anche quest’anno Caltanissetta e Cremona unite dalla specialità dolciaria che unisce le due città: il torrone. Nei giorni scorsi si è conclusa nella cittadina lombarda la Festa del Torrone che si è sviluppata nell’arco di nove giorni con spettacoli, concerti, musical infiorate, performance e numerose altre iniziative che hanno catturato l’interesse di molti visitatori. Caltanissetta “replicherà” con una tre-giorni-tre che avrà luogo dal 27 al 29 dicembre. Dopo la visita “istituzionale” del sindaco Roberto Gambino e del vicesindaco Grazia Giammusso di metà novembre, domenica scorsa ad essere protagonisti nell’ambito dell’evento di Cremona sono stati i maestri pasticcieri nisseni Lillo De Fraia e Gianfranco Nitro che nella piazza principale della città lombarda hanno realizzato assieme al pasticciere del luogo Cristiano Rivoltini, la maxi scultura “L’Italia nel Torrone” lunga 6 metri all’interno della quale sono stati inseriti a nord una raffigurazione del Duomo di Cremona e a sud, al centro della Sicilia, lo stemma della città di Caltanissetta.

Al termine della realizzazione, ovviamente degustazione gratuita per tutti i presenti e tanti complimenti a due maestri nisseni che hanno “guidato” i pasticcieri del luogo. Come detto, tra un mese Caltanissetta offrirà la sua versione della Festa del Torrone che l’Amministrazione Gambino ha “strategicamente” fissato dal 27 al 29 dicembre, andando a creare una attrattiva in più a cavallo tra Natale e Capodanno. La Festa del Torrone siciliano si farà a Caltanissetta per la terza volta consecutiva ed è prevedibile che anche quest’anno ottenga un enorme successo di pubblico, come fu lo scorso anno quando i maestri pasticcieri e torronai nisseni realizzarono la Sicilia con il prelibato torrone che sono capaci di realizzare. Si sta cominciando a mattere a punto il programma della manifestazione che si svolgerà in centro storico. Il torrone nisseno è diventato infatti una prelibatezza apprezzata ben oltre i confini regionali. (di Lino Lacagnina, fonte La Sicilia)