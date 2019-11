“E’ un ottimo risultato, ci riteniamo soddisfatti per la sentenza d’appello del processo BORSELLINO quater. Non vorrei aggiungere altro perché aspetto le motivazioni”. Lo ha detto all’Adnkronos il Procuratore capo di Caltanissetta Amedeo Bertone subito dopo la sentenza di secondo grado del BORSELLINO quater in cui sono state confermate tutte le condanne gli imputati e la prescrizione per l’ex pentito Vincenzo Scarantino.