Ieri, ad Agrigento, il viceministro Giancarlo Cancelleri, alla presenza del Prefetto di Caltanissetta Cosima Di Stani, il Sindaco di Agrigento Lillo Firetto, il Prefetto di Agrigento Dario Caputo, il Vicesindaco e l’Assessore ai LL.PP. di Caltanissetta Grazia Giammusso e Marcello Frangiamone, di altri esponenti politici e di altre amministrazioni locali, ha invitato i vertici ANAS, il General Contractor, il Comitato dei creditori e le altre parti interessate a fare il punto della situazione sull’avanzamento dei l avori della SS640 al fine di verificare la road map che il viceministro ha imposto per raggiungere gli obiettivi a breve e lungo termine. In quella occasione, è stata data rassicurazione che, nel breve periodo, saranno completati ed aperti al traffico alcuni tratti della SS640 sui quali i lavori sono ormai in fase di completamento. Il Viceministro ha rappresentato da parte sua la ferma volontà di mantenere alta l’attenzione sull’andamento dei lavori, invitando tutte le parti a partecipare al prossimo tavolo di lavoro che si terrà a Palermo il 6 dicembre per fare un nuovo punto della situazione.