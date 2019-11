Successo per la Sicilia alla quattordicesima edizione di Golosaria, la manifestazione milanese vetrina per le tendenze del mondo delle eccellenze enogastronomiche, che oltre a una massiccia presenza ha visto ben sedici aziende del gusto premiate nel settore dell’innovazione. La consegna del premio all’innovazione, fa sapere in una nota l’assessorato regionale alle Attivita’ produttive, si e’ svolta nella giornata clou della manifestazione enogastronomica, domenica scorsa, e a premiare i siciliani e’ stato Paolo Massobrio, critico gastronomico e patron di Golosaria. Il premio all’innovazione e’ arrivato per l’azienda rosolinese Aruci che ha reinterpretato alcuni dolci tipici a base di sesamo di Ispica e mandorle siciliane, Bonsicilia di Acireale per le sue confetture a base di arance e curcuma, la Bacchus di Salemi e il suo elisir ‘Chiaro di Luna’, l’azienda Cancemi, custode dell’antico grano siciliano ‘Perciasacchi’ e sempre nel campo della varieta’ dei grani antichi la Molini del Ponte di Castelvetrano e la Riggi di Caltanissetta.