MESSINA – “Un sopralluogo eseguito dal Sindaco Cateno De Luca, dall’Assessore Minutoli e dal Dott. Puccio di AMAM lungo il Torrente San Michele per incontrare i residenti che vivono limitrofi lungo il medesimo torrente, che puntualmente con l’arrivo delle prime piogge rischiano la vita per attraversarlo.

“In questi giorni si è ricordato il decennale della tragedia di Giampilieri e Scaletta Zanclea, in cui trentasette persone hanno perso la vita. Dopo anni di assoluta mancanza di una strategia unica finalizzata alla risoluzione della problematica, lunedì 7 ottobre alle ore 13:00 sarà convocata una conferenza dei servizi con tutti gli Enti territorialmente interessati, per stabilire se le proposte di questa Amministrazione sono risolutive per le emergenze immediate e compatibili con le soluzioni progettuali previste dal piano di sistemazione idraulica inserito in graduatoria regionale per un importo di € 7.900.000,00 approvata con DDG 478/2010 dal Dipartimento Regionale al Territorio ed Ambiente”. A riferirlo è il Sindaco del comune di Messina, on. Cateno De Luca, a seguito degli eventi alluvionali che ieri si sono abbattuti su tutto il territorio provinciale.

“Una città come Messina – sottolinea il Primo Cittadino – con decine di villaggi limitrofi a torrenti, non può essere lasciata in balia di una burocrazia che se da una parte vieta qualsiasi intervento in alveo per permettere la viabilità, dall’altra non propone soluzioni alternative compatibili con il naturale deflusso delle acque”.

“Ringrazio per la presenza e collaborazione – conclude il Sindaco peloritano – Ivan Cute’ presidente 5° circoscrizione, Lorena Fulco consigliera della 5° circoscrizione e Giandomenico La Fauci consigliere comunale. Quella della lotta al dissesto idrogeologico è una battaglia che va combattuta sia per il Torrente San Michele che per tutti i torrenti e villaggi della Città di Messina”.