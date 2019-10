Sono 74 gli iscritti al 2° Slalom Roccella-San Cataldo, nell’imminenza del suo svolgimento, sabato 12 e dopodomani, domenica 13 ottobre. La sfida automobilistica tra i birilli, a cui è dedicato quest’anno il Trofeo in memoria di Onofrio Giancani (uno tra i più apprezzati pionieri nisseni dell’automobilismo, scomparso a fine luglio scorso), ha avuto assegnata da AciSport la validità per la Coppa Slalom 5a zona (qui nel Nisseno approdata alla sua 10a tappa) e per il Campionato siciliano di specialità zona 2 a coefficiente 1,5 (alla 17a prova stagionale).

Lo Slalom Roccella-San Cataldo Trofeo “Onofrio Giancani” 2019 è destinato ad entrare nel vivo sabato pomeriggio con le canoniche verifiche tecnico-sportive per i 74 concorrenti e per le rispettive vetture, previste dalle 15.00 alle 19.00 nei locali dell’Oratorio Maria Santissima delle Grazie, in contrada Roccella (a poche centinaia di metri dal tracciato di gara) e nel piazzale della “G.F.G. Noleggi”, sempre in contrada Roccella-Cusatino, nei pressi del già citato Oratorio Maria Santissima delle Grazie deputato da parte degli organizzatori ad ospitare “contestualmente” la cerimonia di premiazione per tutti i vincitori, prevista a fine gara, domenica, ad apertura di parco chiuso.

Favorito d’obbligo per la vittoria assoluta al 2° Slalom Roccella-San Cataldo è il messinese già campione italiano Slalom Under 23 uscente Emanuele Schillace, nove volte in trionfo quest’anno nel Regionale, che comanda con grande margine sugli avversari. Il peloritano, al volante della fedele Radical SR4 Suzuki 1.6 equipaggiata con pneumatici Pirelli, proverà a portare punti utili alla sua scuderia, la Tm Racing Messina, attualmente al comando della classifica generale provvisoria del Campionato siciliano Slalom dopo le 16 prove sin qui disputate.

A contrastare il passo a Schillace saranno comunque l’ericino Michele Poma, ex campione italiano Slalom Under 23, su Radical SR4 Suzuki (per l’Armanno Corse) ed il sorprendente kartista mazarese Giuseppe Giametta, con l’agile Predator’s PC 008 Suzuki della Tm Racing. Curiosità per il debutto della nuova Sport Fallico Prototipo Suzuki affidata al madonita Rosario Prestianni, mentre sarà a caccia di punti importanti per il Regionale il plurititolato marsalese di Racing Start Salvatore Giacalone, alla guida della Peugeot 106 Gti 16v, per i colori Project Team.

Ben 29 i piloti del Nisseno al via dello slalom di casa, con il pluricampione siciliano nonché locale Maurizio Anzalone (Motor Team Nisseno) impegnato a vedersela per il successo in gruppo E1 Italia con il giarrese Giuseppe Messina (Tm Racing), entrambi con le Renault Clio Cup. Il giovane talento mussomelese “figlio d’arte” Jerry Mingoia (Renault Clio Rs, Fr Motorsport) lotterà da parte sua per la supremazia nella classe A2000 con l’altro giovane locale “figlio d’arte” Danilo Gibella, con una Peugeot 306 Rally del Motor Team Nisseno. Due le “lady” in gara, la debuttante 22enne nissena Simona Santoro (su Peugeot 106 Gti 16v, Motor Team Nisseno) e la più esperta messinese Jessica Miuccio (su Renault Clio Rs, Tm Racing) per il Regionale.

Ovviamente presente ai nastri di partenza anche il nisseno Rino Giancani, figlio dell’indimenticato Onofrio a cui lo Slalom Roccella-San Cataldo è dedicato, con la Elia Avrio ST09 Evo Suzuki Motor Team Nisseno.

Il bellissimo Trofeo in memoria del baffuto “fornaio volante”, nel cuore e nel ricordo di tutti gli appassionati di motori siciliani (chi non lo ricorda, tra le altre vetture, alla guida della Simca Rally 2 Proto e della Fiat X1/9), sarà consegnato personalmente dal Delegato regionale Aci Sport Armando Battaglia a fine gara al vincitore assoluto della stessa, in presenza di tutta la famiglia Giancani al completo, in particolar modo della moglie Maria.

“Possiamo ritenerci al momento molto soddisfatti – è il commento di Michele Vecchio, direttore di gara e portavoce di Passione & Sport – un doveroso ringraziamento lo vorrei rivolgere a tutti gli enti, le autorità, le commissioni varie di controllo e sicurezza ed agli sponsor, protesi in sinergia verso la miglior riuscita di uno slalom già entrato nel cuore degli sportivi”. Ad imporsi lo scorso anno, nell’edizione del debutto, è stato il trapanese Giuseppe Gulotta (Radical SR).