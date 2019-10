SERRADIFALCO. Il sindaco Leonardo Burgio ha reso noto che il Comune di Serradifalco è risultato beneficiario di due distinti finanziamenti regionali. Il primo di 999 mila euro per l’efficientamento energetico del palazzo comunale di via cavalieri di Vittorio Veneto. Il secondo di 70 mila euro per l’efficientamento energetico della scuola dell’infanzia “Morvillo” e degli spogliatoi del campo sportivo comunale “Marco Tomaselli”. Il progetto di efficientamento energetico del palazzo comunale prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico di 30 kw di potenza al servizio dell’immobile. Un impianto che, come ha sottolineato lo stesso sindaco, permetterà al Comune non solo di far registrare importanti risparmi, ma anche di ottenere guadagni. Inoltre è anche prevista la rifacitura del cappotto esterno dell’immobile comunale e la sostituzione di tutti gli infissi. Insomma, un intervento destinato a migliorare la classe energetica di un palazzo comunale nel quale sarà anche previsto un impianto elettrico interno di ultima generazione interamente a led. Per quanto riguarda il finanziamento di 70 mila euro, esso prevede interventi sia per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nella scuola dell’infanzia “Morvillo” di 20 kw di potenza che la realizzazione di un impianto solare termico a servizio del campo sportivo comunale.