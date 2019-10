Lo slalom, che tra i maggiori partner ha rinsaldato la collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo di San Cataldo, è stato premiato dalla Federazione ed anche dalla Delegazione Aci Sport Sicilia con un coefficiente di 1,5 per la serie regionale, a conferma della ottima riuscita della prima edizione. Avere raggiunto questo primo traguardo rappresenta per gli organizzatori un piccolo premio, che fa da stimolo a riproporre una formula simile, apportando ulteriori migliorie per potere mirare più in alto.

Nel 2018 ad inaugurare l’albo d’oro della gara è stato il trapanese Giuseppe Gulotta sulla Radical RS4 1600, il quale ha preceduto il nisseno Rino Giancani su Elia Avrio SPT09 figlio dell’appassionato Onofrio a cui la manifestazione è intitolata.

Il percorso ubicato sulla S.S 122, fra la contrada Roccella e San Cataldo, sarà rallentato da 13 postazioni di birilli poste nei punti nodali. Lungo il tracciato è previsto un grande dispiego di personale e mezzi agli ordni del direttore di gara Michele Vecchio a garanzia della massima sicurezza per i partecipanti e per il pubblico che numeroso è atteso.

Ad iscrizioni aperte ancora non sono trapelati i nomi dei partecipanti, ma si attendono i piloti di punta che durante la stagione si sono distinti particolarmente.

Il programma prevede sabato 12 ottobre le verifiche sportive e tecniche presso l’oratorio Maria S.S. delle Grazie dalle ore 15.00 alle 19.00. Domenica saranno tre le manches cronometrate, come da regolamento, senza alcuna ricognizione, la partenza della prima sarà data alle ore 9.00 . La premiazione 45 minuti dopo l’apertura del parco chiuso si svolgerà nei locali dello stesso Oratorio.