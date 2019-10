Ambiente, economia, ricerca ed innovazione sono le tematiche cruciali del nuovo bando rivolto ai progetti strategici nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea nel 2015. I punti salienti dell’avviso pubblicato il 18 ottobre scorso, sono stati affrontati a Tunisi, durante un incontro organizzato dal Dipartimento della Programmazione della regione siciliana in qualita’ di Autorita’ di Gestione del Programma. Ad illustrare le caratteristiche dell’avviso, Vincenzo Petruso, in rappresentanza dell’Autorita’ di Gestione e Rosario Sapienza, coordinatore del Segretariato Tecnico Congiunto, che hanno fornito chiarimenti sulle regole di partecipazione e d’eleggibilita’ e sui criteri di valutazione. Presenti all’incontro informativo anche il ministro tunisino dello Sviluppo, dell’Investimento e della Cooperazione territoriale, Zied Ladhari e l’ambasciatore d’Italia a Tunisi, Lorenzo Fanara. I progetti potranno essere presentati da organismi pubblici e privati con sede in tutto il territorio della Sicilia e della Tunisia. Lo spazio di cooperazione comprende cinque province siciliane (Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa) e nove governorati della Tunisia, tra i quali Biserta, Nabeul, Monastir, Sousse. A questi progetti strategici, per l’anno 2019, sono stati destinati 14 milioni di euro che saranno ripartiti tra i seguenti obiettivi tematici: sviluppo delle piccole e medie imprese e dell’imprenditorialita’; sostegno all’educazione, alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e all’innovazione; protezione dell’ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici. Il contributo per singolo progetto e’ compreso tra 1,2 e 1,8 milioni di euro a copertura di un massimo del 90% del costo totale. La data di scadenza per la presentazione delle proposte e’ il 17 dicembre 2019. Il Programma di cooperazione transfrontaliera 2014/2020 beneficia di un finanziamento complessivo pari a 33.354,820 milioni ed e’ nato con l’obiettivo di creare uno spazio comune di dialogo fra gli stati membri dell’Unione europea e i loro vicini. Il prossimo evento informativo sull’avviso pubblico per progetti strategici si terra’ a Palermo lunedi’ 28 ottobre presso l’aula magna della Scuola Politecnica dell’Universita’ di Palermo (Viale delle Scienze, Edificio 7). Per ulteriori informazioni si puo’ consultare il sito: www.italietunisie.eu.