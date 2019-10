Nascondeva un fucile con matricola abrasa fra le balle di fieno della sua azienda agricola di contrada Apa, a Niscemi (CALTANISSETTA). A scoprirlo sono stati i carabinieri che hanno arrestato l’allevatore di 24 anni per detenzione illegale di un fucile da caccia con matricola abrasa. L’arma, un fucile doppietta calibro 12, e numerose cartucce dello stesso calibro erano nascoste in una sacca sportiva utilizzata per contenere attrezzatura da pesca, tra le balle di fieno. Arma e munizioni sono state sequestrate e indagini, coordinate dalla procura di Gela, sono in corso per risalire alla provenienza e per scoprire se sono state utilizzate in fatti di sangue o in azioni intimidatorie ai danni di attività commerciali del territorio gelese.