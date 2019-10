Multa di 600 euro per un uomo sorpreso dai militari della Capitaneria di porto di Gela a disfarsi di rifiuti solidi urbani e di materiale ingombrante in un’area rurale della fascia costiera di sua proprieta’. L’uomo e’ stato obbligato a recuperare i rifiuti abbandonati e a ripristinare l’originale stato dei luoghi. L’iniziativa della Guardia costiera si inquadra nell’ambito dell’attivita’ di controllo e di repressione di illeciti in materia ambientale nel territorio