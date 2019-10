MUSSOMELI – (da “LA SICILIA” – R.M.) Si è insediato nei giorni scorsi al vertice della sezione Beni archeologici della Sovrintendenza di Agrigento, il sessantaduenne Architetto Crisostomo Giovanni Nucera, già direttore dal 2016 del museo regionale interdisciplinare di Caltanissetta, “Una nuova esperienza che mi sta parecchio gratificando e che mi impegnerà non poco nei prossimi anni”, ha commentato l’architetto di Mussomeli, nella sua nuova veste di dirigente responsabile della sezione beni archeologici della città dei templi. Nucera, dipendente regionale dell’Assessorato ai beni culturali dal 1991, tra i tanti impegni in passato ricoprì anche il ruolo di assessore comunale nella Giunta Mancuso a Mussomeli, e vanta un curriculum di tutto rispetto, con innumerevoli iniziative portate avanti e realizzate nella sua lunga attività alla Sovrintendenza di Caltanissetta. Persona nota a Mussomeli, dove vive da sempre con la famiglia, ha conseguito la laurea in Architettura nel 1982.