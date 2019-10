E’ stata inaugurata la nuova sede della Cna di Niscemi di Via Regina Margherita, 10.

Presenti all’evento il Presidente della Cna Territoriale della Provincia di Caltanissetta, Giovanni Manduca, il Direttore Pasquale Gallina e il referente della sezione locale della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, il geometra Salvatore Viola.

Folta la rappresentanza locale degli imprenditori in rappresentanza di tutti gli ambiti di operatività della Cna: Alimentare, Comunicazione e terziario avanzato, Autotrasporto merci e persone, Installazionee impianti, Produzione, Costruzioni e Benessere e sanità.

Tra le autorità locali hanno voluto presenziare all’incontro il sindaco della città, Massimiliano Conti, e il parroco don Massimo Ingegnoso. Un convinto auspicio di continua e proficua collaborazione tra l’Associazione e l’Amministrazione è stato espresso dal primo cittadino nell’interesse primario della difesa e promozione del tessuto imprenditoriale cittadino.

Nel corso dell’incontro si è inoltre discusso delle numerose iniziative che la Cna sta conducendo nella Provincia di Caltanissetta nonchè delle strategie di partecipazione e diffusione dell’Associazione di categoria in città.

Nel corso dell’incontro, in particolare, sono stati affrontati vari aspetti legati alla formazione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla riqualificazione energetica degli immobili e dei condomini attraverso la cessione del credito, alle opportunità di finanza agevolata e fondo perduto per l’avvio di nuove imprese e il consolidamento delle esistenti, all’inserimento dei giovani in impresa attraverso strumenti quali i tirocini

autofinanziati e gli avvisi promossi dalla Regione Sicilia.

L’ambizione è che nella nuova sede della Cna imprenditrici e imprenditori del territorio possano sentirsi a casa: la “Casa delle imprese” dove trovare assistenza, affiancamento, tutela, valorizzazione per chi, come gli imprenditori, prova a tenere in piedi il tessuto produttivo locale come ultimo argine all’abbandono del territorio da parte di giovani e famiglie.