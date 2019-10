CALTANISSETTA – La prevenzione e la sana alimentazione sono i due pilastri su cui deve basarsi lo stile di vita. Per questo Coldiretti Donne Impresa Caltanissetta e la Lilt, (Lega Italiana Per La Lotta Contro I Tumori) stamattina hanno organizzato una straordinaria “passeggiata in rosa” e una degustazione di prodotti sani e genuini.

All’iniziativa hanno partecipato tante donne per diffondere sempre più la necessità di controlli che spesso possono salvare la vita.