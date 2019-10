Domenica l’Asd Città di Caltanissetta sarà di scena in trasferta sul campo del Raffadali. Gli atleti nisseni hanno preparato la sfida al meglio, lavorando sodo sul campo ed affinando i moduli tattici per affrontare un avversario difficile e che in casa cercherà di fare risultato. L’undici, allenato da Alessio Sferrazza, non è da meno perché può contare su un gruppo ben collaudato e sul recupero di alcuni elementi importanti che rientrano da infortuni e squalifiche: obiettivo, centrare il successo.