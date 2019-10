Secondo l’analisi di Facile.it su dati ACI, a dicembre 2018 le autovetture elettriche e ibride presenti nella provincia di Caltanissetta erano 140, vale a dire lo 0,09% del totale auto circolanti nella provincia. La percentuale estremamente bassa fa guadagnare alla provincia il terzultimo posto non solo nella classifica siciliana ma anche in quella nazionale. A livello regionale le automobili elettriche e ibride sono, complessivamente, poco più di 5.720 unità, lo 0,17% del totale auto circolante nell’Isola; in tutta Italia, invece, rappresentano lo 0,66% del totale.

Guardando i dati su base territoriale, al primo posto della classifica siciliana si posiziona la provincia di Ragusa, dove lo 0,28% delle automobili è elettrico/ibrido. Seguono le province di Siracusa (0,27%) e di Palermo (0,25%). Valori sotto la media regionale, invece, per le province di Catania (0,15%), Messina (0,14%) e Trapani (0,13%). Un doppio primato negativo, infine, spetta alle restanti province siciliane: Caltanissetta (0,09%), Agrigento (0,07%) ed Enna (0,06%) che guadagnano non solo le ultime posizioni della classifica regionale ma anche gli ultimi tre posti in quella nazionale.

Il dato relativo alla provincia di Caltanissetta migliora leggermente se si considerano anche le altre tipologie di alimentazione più sostenibili per l’ambiente, ovvero quelle a Gpl e a metano. Sommando queste alle elettriche e ibride si arriva, complessivamente, a poco più di 5.030 vetture, ovvero il 3,1% del totale parco auto circolante nella provincia.